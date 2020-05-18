وأغلقت أبل التي تصنع هواتف آيفون جميع متاجرها خارج الصين في مارس، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتمتلك أبل 510 متاجر في أنحاء العالم و271 متجرا في الولايات المتحدة. وقد أعادت الأسبوع الماضي فتح أول 5 متاجر داخل البلاد.

وسجّلت الولايات المتحدة، السبت، 820 وفاة من جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز"، الأحد.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثل أكثر من 30% من الحالات المسجلة في العالم.