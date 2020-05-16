وقالت هذه الهيئة السودانية، يوم السبت، إن "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98,81% مقارنة بـ81,64% في مارس بارتفاع قدره 17,17%.

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.