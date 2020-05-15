وتحدث سيرج واينبرغ، رئيس "سانوفي" الفرنسية، للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية قائلا: "لن تُمنح أي دولة دفعة مقدمة".

وأضاف "نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا".

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بول هدسون، بأنه من الضروري أن يصل لقاح فيروس كورونا لكل بقاع العالم، وذلك بعد أن أثار حفيظة الحكومة الفرنسية في وقت سابق بالقول إن الولايات المتحدة سيكون لها أولوية في الحصول على اللقاح.

وعلّق واينبرغ على ذلك التصريح قائلا: "تصريحات رئيسنا التنفيذي تم تحريفها"، حسبما نقلت "رويترز".