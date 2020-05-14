وأضاف الجهاز في بيان صحفي أن معدل البطالة بلغ 7.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وقال إنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر "ارتفع معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020".

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن، والطرق الجديدة.

يشار إلى أن مصر سجلت، حتى اليوم، 10829 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 571 حالة وفاة.