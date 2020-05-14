وتدرس حكومات ومطارات وشركات طيران في أنحاء العالم إجراءات مؤقتة للسلامة من أجل استئناف السفر الجوي، من بينها الفحص الإلزامي لدرجة الحرارة ووضع الكمامات والحفاظ على مسافات بين الركاب.

وقال جريفيث لـ"رويترز": "سيتعين علينا اتخاذ كل ما يلزم لحماية المسافرين وطواقمنا".

ومطار دبي الدولي أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، وقد علق خدمات الركاب في أواخر مارس مع اتخاذ الإمارات إجراءات وقائية لاحتواء الفيروس.

وسمحت الإمارات بعد ذلك ببعض الرحلات لإعادة المغتربين إلى وطنهم، وخففت قيودا أخرى في البلاد، لكن لم يتضح متى سيتم استئناف الرحلات بشكل طبيعي.

وينبغي توقع إجراءات سلامة مؤقتة عند استئناف الرحلات، لكن غريفيث حذر من أن قواعد التباعد الجسدي ستحد من نمو قطاع الطيران في نهاية الأمر حتى مع تعافي الطلب.

وقال: "لن نتمكن من العمل بطاقة تقترب من طاقتنا الاستيعابية الأصلية إذا توجب علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وأضاف أن التباعد الجسدي يمكن أيضا أن يزيد أسعار تذاكر الطيران إذا تم إلزام الشركات ببيع عدد أقل من التذاكر، من أجل إبقاء بعض المقاعد خالية.

لكن غريفيث قال إنه حتى يتوفر لقاح أو دواء أو وسيلة سريعة موثوقة لاكتشاف الفيروس، سيتعين تطبيق إجراءات لتقليل خطر العدوى.

وتعتبر صناعة الطيران استعادة ثقة الناس في سلامة السفر الجوي تحديا كبيرا.

وقال غريفيث إن الدول التي تسيطر على الفيروس وتوافق على إعادة فتح الحدود مع بعضها بعضا ستقود على الأرجح الطلب على السفر الجوي في المدى القريب، لكن من المستحيل قول متى قد يعود السفر إلى مستوياته قبل الجائحة.