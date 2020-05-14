وكان النفط قد صعد توقعا لتعافي الطلب على الوقود، في الوقت الذي يخفض فيه المنتجون الإمدادات للحد من تخمة المعروض في خضم الجائحة، لكن الخام تراجع اليوم هو وسائر الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، بفعل إشارات حكومية على أن الانتعاش قد يستغرق وقتا.

وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على انخفاض 79 سنتا، بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 29.19 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا، أو 1.9 بالمئة عند 25.29 دولار للبرميل.

وأعطى رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، تقييما متشائما يخص الاقتصاد الأميركي اليوم، وجدد تشككه في أسعار الفائدة السلبية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون، في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاعها 4.1 مليون برميل.