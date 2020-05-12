وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلا عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.

وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتبارا من 19 مايو ولمدة عام.

ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.

وفي فبراير، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مصنعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجيا بعد توقفه منذ يناير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي عرقل سلاسل الإنتاج لدى العملاق الآسيوي.

كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.

وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون الجمعة خلال مكالمة هاتفية، التزامهم بتنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى" الذي أبرم في يناير، بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.

واستبعد ترامب الاثنين إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير وباء "كوفيد 19" على النمو العالمي، داعيا بكين بداية إلى احترام التزاماتها.

وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم، ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.