وبحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1708 دولارات، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال كايل رودا المحلل في "آي.جي ماركتس": "اشترى الناس عند تراجع السعر. حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا".

وأوضح أن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل، وأن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1919.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 769.93 دولار في حين ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.51 دولار للأوقية.