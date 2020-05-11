وذكر بيان لشركة أرامكو أن هذه الأسعار ستسري ابتداء من الاثنين، مضيفة أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وبلغت الأسعار كالآتي:

- بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49 بالمئة عن الشهر السابق.

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44 بالمئة عن الشهر السابق.