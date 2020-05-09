والعملة الأميركية في طريقها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية مقابل اليورو في أكثر من شهر، غير أن ذلك يرتبط أكثر بالعملة الأوروبية الموحدة فيما يتعلق بمشتريات أصول للبنك المركزي الأوروبي.

والدولار أيضا في طريقه إلى أفضل أداء أسبوعي له أمام الفرنك السويسري.

وأظهرت بيانات اليوم أن فاقد الوظائف الأميركية في أبريل بلغ 20.5 مليون، مقارنة مع توقعات عند 22 مليونا. وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات السوق عند 16 بالمئة.

وفي التعاملات حتى منتصف الفترة الصباحية، صعد الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين إلى 106.57 ين، بينما استقر اليورو أمام الدولار عند 1.0827 دولار.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.824.

ويزيد اليوم الإقبال على المخاطرة إلى حد كبير، إذ ارتفعت الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزانة.