ويعد المركز جزءًا أساسيا من استثمارات "أدنوك" في مجال التكنلوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتمكينها من التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات في دينامية الأسواق.

ويتيح "بانوراما" نافذة موحدة تعرض معلومات مباشرة تغطي كافة عمليات شركات المجموعة التي تضم 14 شركة ومشروعا مشتركا، وباستخدام نماذج تحليل ذكية ومنصات متطورة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وفي تعليق له، قال عبد الناصر المغيربي، نائب رئيس أول وحدة الأعمال الرقمية في أدنوك: "تتضح اليوم أهمية دمج واعتماد التكنلوجيا الرقمية في الأعمال أكثر من أي وقت مضى".

وأكد المغيربي الالتزام بالريادة واستشراف المستقبل في جهود الشركة للتحول الرقمي ومتابعة الاستثمار المسؤول لتطوير مشاريع المرحلة التالية في المسيرة الرقمية، ويشمل ذلك التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات "سلسلة الكتل" (بلوك تشين) وتعزيز القدرات في البيانات الرقمية.