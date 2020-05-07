وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو والكاظمي "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يوما لاستيراد الكهرباء تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

ومددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما.

لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.