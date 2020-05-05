وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9 في المئة، بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 في المئة في السابق.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة اثنين بالمئة، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6 في المئة فقط.

وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5 في المئة بحلول عام 2021-2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلى في إلى 4.6 في المئة بحلول تلك السنة.

يذكر أن عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 بلغ نسبة 8.2 في المئة.

وحتى الاثنين، سجلت مصر 6813 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 436 حالة وفاة.