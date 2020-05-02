وأوضح عملاق الشركة النفطية الأميركية أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير بسبب إشباع السوق النفطية وتأثير تفشي جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي.

وخفضت الشركة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30 بالمئة إلى حوالي 23 مليار دولار لعام 2020 كما ستقلص نفقات التشغيل بنسبة 15 بالمئة.

وتأتي تحركات إكسون في أعقاب انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تراجع العقود الآجلة الأميركية مؤقتاً إلى المنطقة السلبية في أبريل وسط وفرة المعروض التي ملأت المخزونات التجارية الأميركية تقريباً.

وأعرب الرئيس التنفيذي دارين وودز عن أمله في عودة أسعار النفط للارتفاع. وقال: "بينما نواجه هذه الأوقات الصعبة، فإننا لا نغفل عن الأساسيات طويلة المدى التي تقود أعمالنا.

سيعود النشاط الاقتصادي، وسيزداد عدد السكان والمعايير، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على منتجاتنا وانتعاش القطاع".