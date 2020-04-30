وبحلول الساعة 8:13 صباحا بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1715.84 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحدا بالمئة، إلى 1730.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب.. الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي".



وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1995.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 776.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.29 دولار للأوقية.