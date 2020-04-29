وسيتمكن الراغبون في السفر من فرنسا إلى الجزائر من حجز تذاكر الرحلات الجوية عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الفرنسية.

وحددت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أسعارا مخفضة للتذاكر تبدأ من 90 يورو.

في المقابل، لم تعلن الشركة رسميا عن موعد محدد لاستئناف الرحلات العادية إلى الجزائر على الرغم من انها أصدرت إعلانًا يوم الاثنين أكدت فيه بالفعل استئناف الحركة الجوية إلى تونس و المغرب بعد توقف إضطراري من جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.