ويتركز اهتمام المستثمرين على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15 في المئة.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2018، وانخفاضا من6.9855 في الإغلاق السابق.