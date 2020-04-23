وقالت الشركة إن خطتها تتمثل في "الصحة قبل أرقام الإنتاج"، إذ بدأ خط التجميع العمل، بعد إغلاق لمدة خمسة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد، بموجب قواعد صحية جديدة تم الاتفاق عليها مع ممثلي العمال.

وتشمل القواعد ارتداء الكمامات، حيث لا يمكن الالتزام دائما بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الأشخاص.

وتشمل التدابير الأخرى التنظيف المنتظم. ويعد التباعد ضروريا في الحمامات وغرف خلع الملابس وغرف الطعام.

كما تشمل الخطة صنع 50 سيارة في اليوم، أي حوالي ثلث الإنتاج السابق.

وتعليقا على ذلك، قال هيكو غرونر (49 عاما)، العامل في شركة فولكسفاغن، إنه ممتن للعودة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وينتج المصنع السيارة "آي دي. 3" الكهربائية التي تعد مفتاح خطة فولكسفاغن لجعل السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط منتجا منتشرا في السوق.

وتهدف فولكسفاغن إلى بيع السيارة بأسعار تبدأ من أقل من 30 ألف يورو (32400 دولار).

وفي الأيام الأخيرة، استأنفت المصانع في العديد من الدول الأوروبية عملها، حيث تتطلع بعض الحكومات إلى تخفيف بعض إجراءات الإغلاق التي وجهت ضربة للاقتصاد.