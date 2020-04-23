وشهدت تداولات النفط أكبر تقلبات في الأيام الماضية، فيما تؤثر التخمة المتنامية من المعروض على الأسواق مع هبوط حاد في الطلب وسط أوامر من الحكومات حول العالم إلى الناس بأن يلزموا منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانزلقت العقود الآجلة للنفط الأميركي إلى عمق المنطقة السلبية، الاثنين، عندما أغلقت عند -37.63 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 5.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 20.37 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط خام القياس العالمي إلى 15.98 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 1999.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.21 دولار، أو 19.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 13.78 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية.

ومنذ بداية العام، هبط برنت حوالي 65 بالمئة بينما هوى الخام الأميركي حوالي 75 بالمئة.