وأضاف الإتربي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه حاليا، ومن أجهزة الصراف الآلي عشرين ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه حاليا.

وكان البنك المركزي المصري قد وضع، نهاية مارس، حدا أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي، في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.