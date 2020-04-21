وفي تغريدة له على حسابه بتويتر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم.. طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل".

وتعطلت وسائل النقل والمصانع في كل أنحاء العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وانهار الطلب على مصادر الطاقة من دون أن يتراجع إنتاج الخام.

وهوى سعر برميل نفط غرب تكساس، الاثنين، في شكل غير مسبوق إلى نحو -38 دولارا وبات المستثمرون مستعدين للسداد للتخلص من عقودهم.

ويزيد هذا التدهور التاريخي في سعر برميل النفط الأميركي من الضغوط على قطاع مضطرب أصلا، وخصوصا أن شبح الإفلاس يخيم على شركات أميركية عدة ترزح تحت ديون هائلة.