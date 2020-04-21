وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن البئر الجديدة "ظهر -17" بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بدأت الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل، وأنه جارى حاليا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

كما ذكر البيان أن شركة بترول بلاعيم (بتروبل) وضعت البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب – 7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و1300 برميل مكثفات يوميا، بعد الانتهاء من حفر البئر، وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الماضية، بما في ذلك حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، وهو ما ساعدها على جذب المستثمرين.