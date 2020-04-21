وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.33 بالمئة عن الإغلاق السابق بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ التاسع من أبريل عند 1670.55 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1711.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه )للسمسرة "الذهب يرتفع بفعل مراهنات على أن (إجراءات) لتحفيز نقدي عالمي لم يسبق له مثيل ستتزايد، وبعد أن أعاد الاضطراب التاريخي في صناعة النفط إلى أذهان الجميع أننا بعيدون كثيرا عن رؤية عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته".

وتضررت أسواق الأسهم العالمية من انهيار أسعار النفط الخام الأميركي بأكثر من 100 في المئة، لتتحول إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2150.30 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.63 بالمئة إلى 770.32 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.65 بالمئة إلى 15.22 دولار للأوقية.