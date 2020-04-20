ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1675.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:16 صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل في وقت سابق.

وفي العقود الأميركية الآجلة، فقد الذهب 0.7 بالمئة ليسجل 1687.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس، "انحسار التفاؤل (حيال آفاق النمو) عامل من الطبيعي أن نتوقع أن يدعم أسعار الذهب، لكننا لا نرى ذلك في الوقت الحالي.

وتابع: "لعل الأمر يتعلق بالقوة في الدولار الأميركي، الذي لم يتحرك تحركا كبيرا على نحو خاص، لكنه أعلى".

وكان المعدن الأصفر نزل 2 بالمئة يوم الجمعة، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا.



وارتفع الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا 0.1 بالمئة، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الأنباء السيئة بشأن تداعيات الفيروس وتحرك الحكومات في أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح اقتصاداتها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2204.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 775.83 دولار، في حين استقرت الفضة عند 15.13 دولار للأوقية.