ويتعرض الأردن ودول أخرى من انكماش اقتصادي، نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري" الفوري، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الصعاب عن الأردنيين، في ظل تراجع الدخل بسبب إغلاقات الشركات.

ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة، البالغة 14 مليار دولار، عن مسارها هذا العام، بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي، بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.