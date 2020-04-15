وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت خسائر قياسية في فبراير بلغت 20.96 مليار يوان، بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد، في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني في الصين خلال مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.