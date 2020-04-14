وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس، منذ اندلاع احتجاجات في لبنان قبل حوالي ستة أشهر، لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.

وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداوله الثلاثاء عند 3050 ليرة، مشيرين إلى أن هذا يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة، الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا فإن السعر وصل إلى "مستوى قياسي جديد"، يتخطى حاجز 3 آلاف ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إن أسعارا أعلى من 3 آلاف ليرة، عرضت عليهما للمرة الأولى.

وأرغمت قيود مصرفية معظم المستوردين، عدا مشتري القمح والأدوية والوقود، على الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية.

وقيًدت البنوك، التي تعاني نقصا في السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر، بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان، واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.