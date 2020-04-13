وقال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد واحدا في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وكانت السياحة في مصر قد حققت إيرادات قياسية مرتفعة في 2019. لكن تفشي فيروس كورونا عالميا أدى إلى شبه توقف للقطاع بمصر.

وتفرض أكبر الدول العربية سكانا حظر تجول ليلي، ومنعت التجمعات العامة الكبيرة، وأغلقت المدارس والجامعات، في مسعى لكبح انتشار الفيروس.

وحتى الأحد، سجلت وزارة الصحة المصرية 2065 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 159 حالة وفاة.