وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر الكرملين في بيان أن الزعماء الثلاثة "أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مجموعة أوبك + بشأن الحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق، شدد بوتن وترامب على "الأهمية الكبرى" لاتفاق أوبك وشركائها بشأن الخفض التاريخي لإنتاج النفط.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي على "الأهمية الكبرى للاتفاق بصيغة أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط".

ولي العهد السعودي

من جانبه، أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيا بالرئيس الأميركي لاستعراض نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+".

وأعرب ولي العهد وترامب عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.