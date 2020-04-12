وكتب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل على تويتر "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك +" ابتداء من الأول من مايو 2020".

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تغريدة، إن الإمارات ملتزمة بخفض إنتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان دعموا جميعا قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط. وفقا لرويترز.

أما روسيو نالي وزيرة الطاقة المكسيكية فقد أوضحت أن منتجي النفط اتفقوا بالإجماع على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا من مايو في محادثات أوبك+، وشكرت أعضاء أوبك على دعمهم للتوصل للاتفاق.