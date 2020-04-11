وقال الوزراء في البيان المشترك "نلتزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة".

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي سيموس أوريجان إن وزراء طاقة مجموعة العشرين اتفقوا على الحاجة إلى استقرار سعر النفط".

وأضاف أن جميع الدول اتفقت على حاجة اقتصاداتها إلى "سوق نفط تعمل على نحو جيد ومستقرة" وقرروا تشكيل لجنة لتنسيق استجابة مجموعة العشرين في المستقبل.

وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في سوق النفط، حيث كان العرض العالمي كبيرا أساسا وبلغ مستويات غير مسبوقة، مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.