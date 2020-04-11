وبحسب الأسعار الجديدة، خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه بنسبة تراجع 2.8 بالمئة، والبنزين 92 إلى 7.50جنيه من 7.75 جنيه، بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.

وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه، من 6.5 جنيه، بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة بين يناير ومارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر وديسمبر 2019، مع الأخذ في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا، بحد أقصى 10%، فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بضرورة "تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقالت إن ذلك يأتي "في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط".

وخفضت الحكومة المصرية أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الحكومة تحاول تفادي الاحتياج لرفع الأسعار مرة أخرى عند عودة أسعار البترول العالمية للارتفاع وذلك لتفادي أي موجات تضخمية ناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية".

وفقد خاما القياس العالميان، برنت والخام الأميركي، نحو ثلثي قيمتهما منذ بداية السنة الحالية.

وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وعوامل أخرى.