وبحسب البيان، خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، من 8.75 والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75، والبنزين 80 إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه.

وأوعزت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التخفيض بمقدار 25 قرشا فقط لضرورة: "تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقالت إن ذلك يأتي "فى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط".