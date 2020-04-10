وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إن الاتصال تناول أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط، للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت مجموعة "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار "مجموعة أوبك +"، اتفقوا الخميس، على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، بهدف رفع الأسعار المتراجعة من جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.