وأطلق الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، في حين حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلا إن التعافي سيكون "قويا".

وجاءت تطمينات الاحتياطي الفيدرالي في نفس الوقت الذي أظهر فيه أحدث تقرير أسبوعي لوزارة العمل أن 6.6 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة بسبب البطالة، مقابل 6.9 مليون في الأسبوع السابق، و3.3 مليون في الأسبوع الذي ينتهي في 21 مارس.

وهذا تحوّل صادم في أكبر اقتصاد في العالم كان معدل البطالة فيه في أدنى مستوياته التاريخية، قبل أن تضطر غالبية الولايات في البلاد إلى إصدار أوامر بالإغلاق الشامل لوقف انتشار "كوفيد-19".

ويتوقّع محلّلون استمرار الأزمة لأشهر، وارتفاع معدل البطالة إلى عدد من رقمين في أبريل، بينما يتطلع الرئيس دونالد ترامب إلى عودة العجلة الاقتصادية لسابق عهدها.

وأعطى وزير الخزانة ستيفن منوتشين إطارا زمنيا أكثر تحديدا، حيث صرح لقناة "سي ان بي سي" إن الأعمال يمكن أن تعاود نشاطها بدءاً من مايو.

وتشير البيانات الى أن معدلات البطالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، من المرجح أن تفوق تلك خلال الأزمة المالية لعام 2008.

وذكر تقرير ل"أوكسفورد ايكونوميكس" أن الـ17 مليون وظيفة التي تم فقدها "هي فقط أكثر بقليل من نصف الـ30 مليون وظيفة التي نتوقع أنه ستتم خسارتها نتيجة انتشار فيروس كورونا"، مرجحا أن يصل معدّل البطالة إلى 14 بالمئة في أبريل، و16 بالمئة في مايو.