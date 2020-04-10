وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.

وقالت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو لتقييم سوق النفط.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس إجرائه مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جداً" ضمّت كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ترامب "إنهم قريبون من التوصل لاتفاق، سنكتشف ذلك قريباً".