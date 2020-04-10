وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 2.5 بالمئة إلى 1686.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس عند 1690.03 دولار.

والمعدن مرتفع 4.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة 4.1 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 1752.80 دولار.

وقال تاي وونج، مدير تداول مشتقات المعادن الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو، "أطلق مجلس الاحتياطي قذيفة جديدة من ترسانته مقدما عونا كبيرا للشركات الصغيرة والمتوسط فضلا عن البلديات.

"الذهب يصعد لأن هذا السخاء النقدي سيتعين رده في النهاية، وقد يتزامن ذلك مع تضخم أعلى مفاجئ في وقت ما من المستقبل."

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2179.13 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 2.5 بالمئة إلى 748.10 دولار، في حين زادت الفضة 2.6 بالمئة إلى 15.44 دولار للأوقية، وبمكاسب ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع.