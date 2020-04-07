وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من 3 بالمئة الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 3.2 بالمئة إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط، إلى اتفاق لخفض الإنتاج خلال اجتماع يعقد الخميس، إلا أن ذلك سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.

وظل خطر الركود العميق يلقي بظلاله على الأسواق بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وارشادات بالتباعد الاجتماعي.

وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30 بالمئة أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد الاثنين إثر تأجيل السعودية وروسيا لاجتماع للاتفاق على خفض الإنتاج حتى يوم الخميس.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى مثل روسيا، في إطار التجمع المعروف باسم أوبك+، الإنتاج في السنوات الماضية في ظل توسع سريع في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وضعها في المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم.

وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج، حيث صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار.