وظهرت بارقة أمل في أوروبا، التي تسجل أكبر عدد من الوفيات بوباء "كوفيد-19"، إذ شهدت تراجعا في أعداد الضحايا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مما بعث الأمل في أن يكون الوباء بدأ ينحسر في هذه القارة، وأثار ارتياحا في الأسواق المالية العالمية.

كذلك أحصت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات الجديدة منذ 6 أسابيع، وتراجع عدد الإصابات الجديدة أيضا في أستراليا، فيما تترقب الولايات المتحدة "أسبوعا صعبا للغاية"، باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفعت بورصات طوكيو وسيدني ومانيلا بأكثر من 4 بالمئة، فيما ارتفعت بورصات سيول وسنغافورة بنحو 4 بالمئة. وبلغت نسبة الارتفاع أكثر من 2 بالمئة في هونغ كونغ وجاكرتا، و1,6 بالمئة في تايبيه.

وفي أوروبا، ارتفعت بورصة لندن بأكثر من 2 بالمئة في أولى التداولات، وبورصة فرانكفورت بأكثر من 4 بالمئة، وبورصة باريس بأكثر من 3 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، افتتحت بورصة نيويورك جلسة التداول، الاثنين، على ارتفاع، على خلفية تراجع الوفيات اليومية لكوفيد-19 في الدول الأخرى الأكثر تأثرا.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 5 بالمئة إلى 22,113.97 نقطة في أول 46 دقيقة من الجلسة، كذلك ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 4,8 بالمئة إلى 2,607.07 نقاط. كما ارتفع مؤشر ناسداك 4,7 بالمئة إلى 7,717.70 نقطة.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الوطني الأسترالي، تاباس ستريكلاند، إن "اهتمام الأسواق سينتقل الآن إلى سبل الخروج من تدابير الإغلاق، وإلى أي مدى يمكن رفع إجراءات الحجر المنزلي دون المجازفة بحصول موجة إصابات جديدة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية ليندسي بييغزا من شركة "ستيفل نيكولاوس" لتلفزيون "بلومبرغ"، إنها تأمل أن تتم السيطرة على الأزمة وأن يعاد فتح الاقتصاد الأميركي "بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو".

وسيبقى الاهتمام موجها هذا الأسبوع إلى الاجتماع المقرر لمنظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين كبار من خارجها، بهدف إيجاد حل للركود المخيم في السوق النفطية على وقع وباء كوفيد-19.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة.

وبعدما كان من المقرر عقد الاجتماع الاثنين، تم تأجيله إلى الخميس وسط شكوك حول مشاركة الولايات المتحدة فيه، مما سدد ضربة للمستثمرين.

وعاودت أسعار النفط التراجع، الاثنين، في الأسواق الآسيوية، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط قرابة الساعة 7,30 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1,27 بالمئة إلى 27,98 دولارا، فيما خسر برنت بحر الشمال 1,08 بالمئة إلى 33,74 دولارا.