وقال المنفوحي، في بيان صحفي، الجمعة، إن قراره قضى بالسماح بتقديم الخدمات الطارئة المساندة للطريق، وبيع قطع الغيار، من خلال المنصات الإلكترونية أو الخدمات الهاتفية.

وأضاف أنه يسمح للمحلات التي لديها عقود تصليح وصيانة آليات وسيارات تابعة للجهات الحكومية، أو جهات تنفذ مشاريع حكومية أو حسب المواعيد الدورية للصيانة والكفالة، بتقديم خدماتها لتلك السيارات، ولا يسمح لها بفتح أبوابها أمام الجمهور.

وكان وزير الصحة الكويتي قد قال إن السلطات تبحث فرض عزل تام على بعض المناطق.

واتخذت الكويت إجراءات احترازية صارمة، فور اكتشاف أول حالة إصابة يوم 24 فبراير الماضي، فأوقفت رحلات الطيران، وفرضت حظر التجول، وفحصت الآلاف، ووضعتهم في الحجر الصحي.

وأصبح منتجع الخيران الفاخر وفندق الكوت الشاطئ ذو الخمس نجوم مركزين للحجر الصحي، كما يجري استخدام أرض المعارض الدولية كمنطقة فحص وكمستشفى ميداني.