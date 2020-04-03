وتعزز المكاسب قوة الدولار بعد أن اختتم شهرا اتسم بالتقلب السريع، حين ارتفع مع تدافع المستثمرين صوب السيولة، ثم انخفض مع إغراق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسوق بالسيولة.

وساعد أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق لأسعار النفط العملة الأميركية في أن تحقق أفضل أداء يومي في أسبوعين مقابل اليورو أمس الخميس.

وتمسك الدولار بمكاسبه تلك ليستقر عند 1.0836 دولار لليورو وتقدم 2.7 بالمئة في الأسبوع.

ومقابل سلة من العملات، كان الدولار مرتفعا اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع عند 100.270، وهو أفضل أداء له منذ منتصف مارس.

وكانت التحركات في التعاملات الآسيوية طفيفة إذ أن المتعاملين يتأهبون لأنباء سيئة حين يجري نشر بيانات الوظائف الأميركية بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وتتفاقم جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ومع تمديد إجراءات عزل عام، زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى مثليها لتبلغ مستوى ضخما عند 6.6 مليون الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5909 دولار أميركي، وهبط الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2369 دولار، واستقر الدولار عند 108.00 ين يابانية.

وتبددت معظم المكاسب التي استمرت لفترة وجيزة للعملات المنكشفة على النفط مثل الكرونة النرويجية والدولار الكندي بعد أن قلص النفط بعض مكاسبه في ظل مخاوف بشأن تخفيضات الإنتاج.