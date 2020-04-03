وقال منظمو المعرض في بيان: "إن المعرض الذي كان مقررا في أواخر أبريل، سينظم في الفترة بين 26 سبتمبر والخامس من أكتوبر، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا"، حسبما نقلت "رويترز".

وتم إلغاء أو تأجيل العديد من معارض السيارات على مستوى العالم بسبب انتشار الفيروس، بما في ذلك معارض في نيويورك وجنيف وساو باولو.

وفي وقت سابق أعلن منظمو معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، عن تأجيل موعد المعرض إلى شهر يونيو 2021.

واضطر صناع السيارت لوقف معظم عمليات الإنتاج في العديد من الدول حول العالم مؤقتا خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذوا خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير ائتمانية في ظل تهاوي المبيعات.