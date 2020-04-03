وأشار البنك إلى أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا.

وذكر البنك الدولي أنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشرة المقبلة لمكافحة فيروس كورونا.

وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها، الخميس، لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن البنك يتحرك سريعا لتعزيز قدرات الدول النامية على الاستجابة للفيروس سريع الانتشار وتقصير الوقت الذي سيستغرقه التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف في بيان "الدول الأكثر فقرا وضعفا ستكون على الأرجح معرضة لتبعات أقوى وفرقنا حول العالم ستبقي على تركيزها على حلول على مستوى الدول والمناطق لمواجهة الأزمة الحالية".

وستوجه مبالغ من التي تمت الموافقة عليها، الخميس، إلى باكستان التي ستحصل على 200 مليون دولار وأفغانستان على 100 مليون دولار وستوجه 82.6 مليون دولار لإثيوبيا.

وأضاف البنك الدولي أنه يساعد الدول في الحصول على الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل من خلال الطلب من الموردين نيابة عن الحكومات.