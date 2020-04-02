ودعت السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن هذه الدعوة جاءت "في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة".

ترامب يتوقع خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل

من جانبه، توقع ترامب، الخميس، أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو 10 ملايين برميل، وذلك بعد مكالمة أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب ترامب: "تحدثت للتو مع صديقي (ولي العهد) السعودي، الذي تحدث إلى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتن. أتوقع وآمل أن يخفضان الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل، وربما أكثر بكثير، وهو ما إذا حدث، سيكون شيئا عظيما لصناعة النفط والغاز!".

قفزة في أسعار النفط

وعلى خلفية التصريحات السعودية والأميركية، قفزت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة، في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 بالمئة إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.62 دولار، أو 33 بالمئة إلى 26.93 دولار.

ويضع ذلك برنت على الطريق نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.