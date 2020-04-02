وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر البلدان الأوروبية تضررا بانتشار وباء كوفيد 19 بعد إيطاليا، إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ102 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف.