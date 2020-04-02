وزادت مخزونات الخام 13.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتلك أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون بيانات مماثلة في الأسابيع المقبلة، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 20.31 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 19.90 دولار.

وهبط خام برنت تسليم يونيو 1.61 دولار، بما يعادل 6.1 بالمئة إلى 24.74 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي إلى21.65 دولار، الاثنين، في أدنى مستوياته منذ 2002.

وهوت السوق بفعل التراجع الحاد في الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا، وانخفض خام برنت 66 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، ليتكبد أكبر خسارة ربع سنوية له على الإطلاق.