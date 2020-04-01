وقال بيان على صفحة وزارة الطيران المدني على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب علي هذه الأزمة".

وأضاف البيان أن الوزير التقى الثلاثاء عددا من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر.

ومددت مصر الأسبوع الماضي، أجل تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأول من أبريل.

وكانت مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.

وسمحت السلطات باستمرار الرحلات التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.