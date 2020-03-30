وستوفر PayBy حلا فعالا وآمنا للمدفوعات يتفوق على الحلول النقدية وبطاقات الدفع، حيث تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية لتسديد قيمة مشترياتهم في المتاجر الفعلية بطريقة لا تلامسية ودون الحاجة إلى التعامل بالنقود.

كما يتيح الحل الجديد للمستخدمين دفع قيمة الطلبيات المرسلة إليهم عند استلامها، وطلب المنتجات والسلع والخدمات عبر الإنترنت، وتحويل واستلام الأموال بشكل فوري، وحتى إرسال الهدايا النقدية إلى أفراد العائلة والأصدقاء، وكل ذلك عبر هواتفهم الذكية.

وتوفر PayBy، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حلول نقاط البيع لجميع الأعمال التجارية في الإمارات، بدءاً من منافذ البيع الصغيرة وانتهاءً بالمتاجر الكبيرة التي تقدم خدماتها لآلاف العملاء يومياً، حيث تساعد هذه الحلول التوفيرية الشركات المحلية على توسيع قاعدة عملائها بشكل سريع.

وتتم حماية جميع التعاملات المالية التي تديرها PayBy بواسطة تقنيات رائدة وفعالة، بما فيها نظاماً لإدارة عمليات الاحتيال بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لرصد الأنشطة غير المصرّح بها وفقاً لمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع.

وتم إطلاق خدمات PayBy بالشراكة مع متاجر "لولو هايبر ماركت" و"لولو إكسبريس" ومتاجر البقالة وعدد من تطبيقات المراسلة الفورية الرائدة على غرار "بوتيم"، وستتوفر هذه التقنية من خلال هؤلاء الشركاء، وسيكون تطبيق PayBy متاحاً للتحميل مباشرةً على الهواتف الذكية للمستخدمين اعتباراً من أبريل 2020.