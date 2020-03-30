ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المسؤول قوله إن هذه الزيادة تأتي "نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء".

وأضاف أن الزيادة هي أيضا نتيجة "انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وكانت المملكة أعلنت، قبل نحو أسبوعين، نيتها استخدام الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي للاستعاضة "عن حوالى 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت"، أي النفط.

وجاء ذلك بعدما أعلنت المملكة أنها ستزيد إنتاجها اليومي من الخام، بإضافة 2,5 مليون برميل نفط يوميا، بهدف رفع الإنتاج إلى 12,3 مليون برميل في أبريل.