وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة ليصبح سعر البرميل 20 دولارا، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولارا للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة والتي سجلت نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلا بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف أبريل.

ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيودا على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.